„Susret sa Sijem jedan od najvažnijih“ Vladimir Putin doputovao u dvodnevnu posetu Pekingu

PEKING: Predsednik Rusije Vladimir Putin doputovao je danas u Kinu u dvodnevnu radnu posetu.

Na aerodromu ga je dočekao šef kineske diplomatije Vang Ji, prenosi Sputnjik. Putin će u Pekingu boraviti 19. i 20. maja, a njegov radni raspored je veoma gust, prenosi TASS. Glavni deo radne posete predsednika Putina Kini zakazan je za sutra i počeće svečanom ceremonijom dočeka ruske delegacije na centralnom pekinškom trgu Tjenanmen. Nakon ceremonije, u Domu narodnih skupština biće obavljeni razgovori Putina i predsednika Kine Si Đinpinga. Po završetku sastanka