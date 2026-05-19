„To što oni u Sarajevu rade nije politika, nego mržnja!” Uz aplauze, otvoren novi granični prelaz Gradiška koji povezuje BiH sa Hrvatskom (video)

BANjALUKA: Novi granični prelaz u Gradišci sa Hrvatskom, zvanično je otvoren, javlja RTRS.

Prvi automobili prešli su novi granični prelaz, uz aplauz prisutnih. Pripadnici granične policije i carine su na radnim mestima. Ministarstvo bezbednosti u Savetu ministara donelo je u poslepodnevnim časovima rešenje kojim se omogućava preusmeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci. Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlj vrednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle