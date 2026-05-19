Najbolji tim domaćeg šampionata: Železničar ispred Partizana po broju fudbalera

Pored brojnih individualnih priznanja koja su danas podeljena za ovogodišnja dostignuća i nastupe u Mozzart bet Superligi Srbije, objavljeno je i koji igrači sačinjavaju idealni tim domaćeg šampionata u izboru kapitena i trenera prvenstva.

Vođe ekipa sa terena i klupa su birali idealni tim u formaciji 4-4-2 i izabrali su sledećih 11: Golman: Balša Popović (OFK Beograd Mozzart Bet), Bekovi: Seol Jung Vu (Crvena zvezda, desno), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda, levo) Štoperi: Mirko Milikić (Železničar), Nikola Simić (Partizan), Krila: Lazar Ranđelović (Vojvodina, desno), Silvester Džasper (Železničar, levo) Vezni red: Rade Krunić (Crvena zvezda), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Napad: (špicevi): Džej