Tramp odložio napad na Iran planiran za danas? Kako su lideri zalivskih država ubedili predsednika SAD da "povuče" ručnu

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da su Sjedinjene Američke Države bile u potpunosti spremne da u utorak izvedu obiman vojni udar na Iran, ali da je ta odluka privremeno odložena nakon hitnih konsultacija sa bliskoistočnim saveznicima.

Tramp je u ponedeljak uveče saopštio da su ga lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata ubedili da prolongira napad zbog ozbiljnih pregovora koji su u toku. Prema njegovim rečima, arapski zvaničnici smatraju da postoji velika šansa za postizanje sporazuma koji bi bio potpuno prihvatljiv za SAD, Bliski istok i širu međunarodnu zajednicu. Američki predsednik je naglasio da je o svemu unapred obavestio i Izrael. "Zamolili su me emir Katara, Tamim