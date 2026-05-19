Kompanija NIS investirala 4,9 milijardi dinara u istraživanje nafte i gasa

Naftna industrija Srbije (NIS) je danas saopštila da je u prvom kvartalu 2026. godine uložila u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa 4,9 milijardi dinara, što je 78 odsto njenih ukupnih ulaganja u tom periodu.

Glavno su bušotine, geološko-tehničke aktivnosti, infrastrukturni projekti i kupovin opreme, kao i investiciono održavanje. „U rad su puštene i nove naftne bušotine, a kada se uzmu u obzir sve geološko-tehničke aktivnosti realizovane u periodu januar-mart tekuće godine, ostvarena je dodatna proizvodnja nafte od 13.500 tona“, navela je ta kompanija. Značajan doprinos povećanju proizvodnje dalo je, piše NIS, bušenje novih, horizontalnih bušotina na naftnom polju