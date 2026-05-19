Vembi pokazao Oklahomi kako izgleda pravi MVP kalibar: Čudovišna partija Francuza za brejk u prvoj utakmici!

Veoma ubedljiv dabl-dabl! San Antonio je na spektakularan način otvorio finale Zapadne konferencije, pošto je posle dva produžetka savladao Oklahomu sa 122:115 i odmah oduzeo prednost domaćeg terena.

Junak večeri bio je fenomenalni Viktor Vembanjama, koji je meč završio sa 41 poenom i 24 skoka, uz nekoliko ključnih poteza u završnici. Upravo je francuski superstar stavio tačku na triler sa dva zakucavanja u poslednjem minutu drugog produžetka, od kojih je jedno bilo i uz dodatno slobodno bacanje. Tako je sa 22 godine postao najmlađi igrač u istoriji plej-ofa sa najmanje 40 poena i 20 skokova na jednoj utakmici. Veliki doprinos dao je i Dilan Harper sa 24 poena