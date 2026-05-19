Horor u San Dijegu: troje mrtvih u napadu na džamiju i islamsku školu

Šef policije San Dijega Skot Vol rekao je da su dvojica napadača pronađena mrtva, sa, kako se veruje, samonanesenim prostrelnim ranama nakon incidenta u Islamskom centru San Dijega (ICSD) u južnoj Kaliforniji. „Zbog toga što se napad dogodio u Islamskom centru, tretiramo ga kao zločin iz mržnje dok se ne dokaže suprotno“, rekao je Vol novinarima. Prema njegovim rečima, osumnjičeni su dvojica mladića starih 17 i 19 godina. Vol je naveo da je jedna od žrtava bio