Održano prvo ročište po tužbi profesora novosadskog univerziteta protiv MUP-a - govorili Kleut i Alanović

Održano je prvo ročište po tužbi više od 50 profesora Univerziteta u Novom Sadu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ilustracija, Rektorat u Novom Sadu. Foto: Insajder/Stefan Miljuš Profesori su tužbu podneli jer je više od mesec dana kampus novosadskog univerziteta bio policijska stanica, odnosno traže da se utvrdi da su nezakonitim postupanjem pripadnika MUP-a povređena prava članova akademske zajednice i autonomija univerziteta, prenosi Pred sudom je kao tužilja govorila otpuštena profesorka Jelena Kleut, dok se kao svedok odbrane, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova,