SZO: Više od 500 zaraženih i 130 preminulih od ebole u Kongu i Ugandi

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus saopštio je danas na konferenciji za medije u Ženevi da se trenutno za više od 500 osoba smatra da su zaražene ebolom i naveo da je do danas potvrđeno 130 smrtnih slučajeva, 30 više nego prethodnog dana. Prema njegovim rečima, velika većina zaraženih i umrlih je u Demokratskoj Republici Kongo, a manji broj u Ugandi.

Foto: AP Photo/Al-hadji Kudra Maliro, File Američki lekar Piter Staford, koji je zaražen virusom, nakon zahteva američkih vlasti biće evakuisan u berlinsku bolnicu Šarite, potvrdilo je danas nemačko Ministarstvo zdravlja u utorak. On je radio za američku misionarsku organizaciju "Serž" i lečio je pacijente obolele od ebole u ​​bolnici Njankunde u Ituriju. Drugo dvoje lekara - njegova supruga Rebeka Staford i Patrik LaRošel - za sada nisu pokazali nikakve simptome.