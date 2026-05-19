Tramp: SAD će možda morati ponovo da napadnu Iran, Teheran moli za dogovor

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države možda morati ponovo da napadnu Iran, navodeći da Teheran moli za dogovor.

Tramp je rekao u Vašingtonu da će možda morati da zada još jedan veliki udarac Iranu, preneo je Skaj njuz. "Mole da sklope dogovor - ali možda ćemo morati da im zadadimo još jedan veliki udarac. Još nisam siguran - uskoro ćemo znati", naveo je Tramp. On je ponovio da Iran ne može da poseduje nuklearno oružje i okrivio demokrate, svoje političke protivnike, za ometanje pregovora sa Iranom. Tramp je rekao u ponedeljak da je odložio