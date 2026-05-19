Slučaj koji ‘trese’ Španiju: Pritvoren sin osnivača brenda Mango zbog očeve smrti

Reuters Džonatan Andik, 43 (levo) pritvoren je 19. maja 2026.

Džonatan Andik, sin osnivača španske modne marke Mango, pritvoren je u okviru obnovljene istrage o smrti oca. Isak Andik (71) preminuo je u decembru 2024. pošto je pao sa litice šetajući sa sinom planinama Monserat blizu Barselone. Njegova smrt se prvobitno tretirala kao nesreća. Španski mediji su 2024. objavljivali oprečne informacije o tome da li su bili sami ili su sa njima bili i drugi članovi porodice. Džonatan je ranije negirao odgovornost za smrt oca.