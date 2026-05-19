Arsenal već danas može postati šampion: Ovo je scenario da Tobdžije posle 22 godine osvoje Premijerligu

Fudbaleri Arsenala u pretposlednjem kolu Premijer lige savladali su Barnli sa 1:0.

Kai Haverc je u 37. minutu psotigao jedini pogodak i doveo "Tobdžije" na korak od titule. Arsenal je lider sa 82 boda, pet više od Mančester sitija. Siti večeras igra protiv Burnmauta u okviru 37. kola. Ukoliko "Građani" pobede, pitanje titule će se rešavati u poslednjem kolu. U suprotnom, ako Siti ne pobedi, onda će Arsenal kolo pre kraja osigurati šampionski trofej.