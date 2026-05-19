Njih devetoro osuđeno na smrt! Jemenski pobunjenici Huti izrekli najstrože kazne za saradnike saudijske koalicije protiv koje ratuju!

Sud u Jemenu pod kontrolom Hutaosudio je 19 ljudi na smrt zbog njihove saradnje sa koalicijom na čelu sa Saudijskom Arabijom koja se više od deset godina bori sa ovim pobunjenicima, podržanim iz Irana.

Kako su saopštile pobunjeničke vlasti u Sani, presuda je doneta u nedelju i na nju je moguće žaliti se. Presuda je doneta samo nekoliko dana pošto su se Huti i međunarodno priznata vlast Jemena dogovorili o do sada najvećoj razmeni zarobljenika. Prema tom sporazumu, biće oslobođeno po 1.600 zarobljenika sa obe strane. Presudu sa smrtnom kaznom doneo je Specijalni krivični sud u Sani, saopštilo je ministarstvo pravde vlasti Huta i dodalo da su još četiri čoveka