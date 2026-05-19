"Ovo posebno bode oči" Zvezda besna posle derbija - zagrmeli zbog suđenja i udarili na ABA ligu!

Košarkaši Partizana poveli su 1:0 protiv Crvene zvezde u polufinalnoj seriji plej-ofa regionalne ABA lige, pošto su pred svojim navijačima u Beogradskoj areni slavili rezultatom 100:94 (25:19, 27:27, 26:13, 22:35).

Uspeli su crveno-beli u finišu da se vrate iz velikog minusa i ozbiljno zaprete ljutom rivalu, ali nisu imali snage za preokret. Odmah nakon utakmice sa Malog Kalemegdana stigle su ozbiljne zamerke na račun arbitara Tomislava Hordova, Miloša Koljenšića i Josipa Radojkovića, ali i samu organizaciju meča. Naime, na zvaničnom sajtu kluba objavljen je izveštaj sa meča uz naslov: "ABA: Poraz u prvom meču polufinala, uz 41 slobodno bacanje za protivnika". U tekstu se