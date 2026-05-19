Potpuno zasluženo! Aleksandar Katai najbolji igrač Super lige

Kurir pre 3 sata
Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai proglašen je za najboljeg igrača sezone u Super liga Srbije, u izboru trenera i kapitena svih 16 superligaških klubova, objavila je danas Super liga.

Iskusni fudbaler Crvena zvezda osvojio je čak 27 od mogućih 30 glasova, pošto predstavnici klubova nisu mogli da glasaju za članove svog tima, čime je ubedljivo poneo laskavo priznanje. Katai je iza sebe ostavio jednu od najboljih sezona u karijeri. Sa crveno-belima je osvojio duplu krunu, igrao prolećnu fazu Lige Evropa, a sezonu je završio i kao najbolji strelac Super lige sa 24 postignuta gola. Pored Kataija, glasove u ovogodišnjem izboru dobili su i njegovi
