Veliko iznenađenje na Rolan garosu! Lajović ispao već na startu kvalifikacija!

Kurir pre 47 minuta
Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za glavni žreb Rolan Garosa, pošto je danas posle dva seta poražen od Austrijanca Jurija Rodionova 2:6, 5:7. Lajović, 136. teniser sveta, poražen je od 158. igrača na ATP listi posle sat i 20 minuta. Austrijanac je četiri puta oduzeo servis Lajoviću, koji je napravio jedan brejk. U drugom kolu kvalifikacija Rodionov će igrati protiv Brazilca Gustava Hejdea. Beta
