Počelo suđenje policiji za narušavanje autonomije univerziteta, dekan Alanović negirao da je toga bilo

Nema dokumenta kojim Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) dokazuje zašto je policija morala da boravi u novosadskom kampusu tokom avgusta i septembra prošle godine, odnosno takav dokument MUP nije dostavio kao dokaz u sudskom postupku, koji novosadski profesori vode protiv policije zbog narušavanja autonomije univerziteta. To je danas, nakon prvog ročišta, izjavila advokatica profesora Miroslava Popadić, dok dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoj Alanović, koji je saslušan kao svedok, tvrdi da

„Od dekana nismo čuli da je dobio ikakav papir, dokument od MUP-a koji bi objasnio rizike koji su procenjeni i zbog kojih policija mora da ostane. Jedino što je MUP-u ostalo je reč Alanovića i reč Drida, što po meni i po mojim kolegama koji su podneli ovu tužbu, ne može predstavljati dovoljan osnov da policija toliko dugo boravi na univerzitetu” navela je profesorica Jelena Kleut, koja je, kao jedna od tužiteljki u ovom postupku, danas saslušana. Tužbu protiv