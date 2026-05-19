Ima 35 godina i nema konkurenciju: Katai ubedljivo najbolji igrač Superlige

Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai ima 35 godina i nema konkurenciju u Superligi! Katai je proglašen za najboljeg fudbalera domaćeg šampionata, posle glasova trenera i kapitena 16 klubova.

Od mogućih 30 glasova, pošto nije moguće glasati za igrača iz svog kluba, napadač crveno-belih dobio je čak 27. Nakon što su se iz Ljutice Bogdana okiti duplom krunom, a Katai zabio 24 gola, stiglo je i priznanje. A, o tome koliko su crveno-beli konkurentni kad je u pitanju tim govori i činjenica da su pored Kataija glasove dobili i saigrači Rade Krunić (dva) i Vasilije Kostov (jedan), kao i fudbaleri Železničara iz Pančeva Silvester Džasper i Zoran Popović (po