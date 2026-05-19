Partizan saznao rivala za Fajnal-for: Spartak preokretom srušio Borac u Čačku

Meč Spartaka i Borca završen je pobedom gostiju u Dvorani kraj Morave 75:68.

Iako je Borac iz Čačka imao prednost i odigrao sjajnu prvu četvrtinu, domaća ekipa je posustala, a tim Vlade Jovanovića zakazao je Fajnal-for u Nišu u Košarkaškoj ligi Srbije gde će igrati protiv Partizana. Borac je odigrao nestvarnih prvih 10 minuta meča, postigao je 31 poen, dok je rivala sveo na svega 12. Ubacio je domaćin četiri trojke, bio je gotovo nepogrešiv sa linije penala i sve to bilo je dovoljno da ima veliku prednost na startu susreta. Međutim, tim