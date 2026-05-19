Vladimir Putin posetiće Kinu od 19. do 20. maja

(KMG) -- Na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, ruski predsednik Vladimir Putin boraviće u državnoj poseti Kini od 19. do 20. maja, izjavio je Guo Điakun, portparol Ministarstva spoljnih poslova, na konferenciji za novinare. „To će biti 25. poseta predsednika Putina Kini.

Tokom posete, lideri dve države razmeniće mišljenja o bilateralnim odnosima, saradnji u različitim oblastima, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa“, rekao je Guo. Poslednjih godina, pod vođstvom Sija i Putina, sveobuhvatno strateško partnerstvo između Kine i Rusije u novoj eri stabilno se razvija, a saradnja u različitim oblastima donosi koristi dvema zemljama i njihovim narodima, kao i očuvanju globalne strateške stabilnosti i