ANEM pozvao RTS da reaguje zbog objave Predraga Azdejkovića o karikaturisti Dušanu Petričiću

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) pozvala je Upravni odbor Radio-televizije Srbije (RTS) da reaguje povodom neprimerene izjave člana UO RTS-a Predraga Azdejkovića o karikaturisti Dušanu Petričiću.

Na dan kada je objavljena vest da je preminuo karikaturista Predrag Koraksić Koraks, Azdejković je na mreži "Iks" (X) napisao "Nek se pripremi Petričić", naveli su iz ANEM-a. ANEM ocenjuje da je reč o "apsolutno neprimerenoj i nedopustivoj reakciji", naročito imajući u vidu jer je Azdejković na funkciji člana UO RTS. Podsetimo, Dušan Petričić nedavno je bio izložen pretnjama zajedno sa redakcijom nedeljnika “Radar” u kojem redovno objavljuje karikature. "ANEM