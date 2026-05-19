FT: Si Đinping rekao Trampu da bi Putin mogao da "zažali" zbog invazije na Ukrajinu

Si Đinping je tokom prošlonedeljnih razgovora rekao Donaldu Trampu da bi ruski predsednik Vladimir Putin na kraju mogao da zažali zbog svoje invazije na Ukrajinu, piše Fajnenšel tajms (FT).

List se poziva na izjave više osoba upoznatih sa procenom SAD o prošlonedeljnom samitu u Pekingu, koji tvrde da je kineski predsednik ove komentare izneo tokom opsežnih razgovora koji su se dotakli Ukrajine i koji su uključivali Trampov predlog da tri lidera treba da sarađuju protiv Međunarodnog krivičnog suda (MKS). Sijevi komentari o Putinovoj odluci da pokrene invaziju punog obima na suseda Rusije 2022. godine delovali su kao da idu dalje u prošlost. Jedna osoba