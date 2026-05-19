Linglong planira da zaposli do 800 novih radnika i traži subvencije države

Kineska kompanija Linglong najavila je proširenje proizvodnje u Zrenjaninu na 70 hektara, a novi pogon mogao bi da zaposli između 400 i 800 radnika, rekao je gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura za Biznis.rs.

U toj fabrici za proizvodnju guma, prema njegovim rečima, već radi 2.500 ljudi. "Linglong je potpisao protokol o proširenju na 70 hektara i trenutno su njihovi biznis planovi na razmatranju u Razvojnoj agenciji Srbije, posle čega će biti doneta odluka kako i na koji način će se u tu investiciju ući", rekao je Salapura. Zemljište na kojem planiraju proširenje u okviru industrijske zone Jugoistok nalazi se u vlasništvu grada Zrenjanina, a kineski investitor očekuje i