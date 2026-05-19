Posle Trampa u Peking stiže i Putin: Kina u središtu globalne igre

Samo nekoliko dana nakon što je ugostio Donalda Trampa, kineski predsednik Si Đinping dočekuje ruskog lidera Vladimira Putina.

Ti sastanci naglašavaju rastuću ulogu Pekinga u podeljenom geopolitičkom pejzažu. Naizgled, poseta ruskog predsednika Vladimira Putina ove nedelje. 19. i 20. maja Kini i sastanak s kolegom Si Đinpingom odvijaju se povodom obeležavanja 25. godišnjice rusko-kineskog Sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji iz 2001. godine, piše DW. Međutim, tajming ovog putovanja – samo nekoliko dana nakon državne posete američkog predsednika Donalda Trampa Pekingu –