(Foto) Obrušio se deo mosta na granici između BiH i Hrvatske: Prelaz Gradiška zatvoren, saobraćaj preko nove lokacije

Na Graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja betonske konstrukcije i zaštitne ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka. Saobraćaj preko mosta obustavljen je u potpunosti, saopšteno je iz nadležnih službi.

Kako je javila reporterka Newsmax Balkans Jelena Stojišić, deo mosta gde se obrušila konstrukcija mosta je očišćen, postavljeni su znakovi upozorenja. Hitnu sanaciju mosta naložilo je Javno preduzeće Putevi Republike Srpske. Međutim, kako javlja naša reporterka sa mesta događaja, most će biti zatvoren do daljnjeg. Most u Gradišci jedan je od ključnih cestovnih pravaca između BiH i Hrvatske, a obustava saobraćaja već je izazvala zastoje u teretnom i putničkom