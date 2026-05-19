Poslanici Skupštine Srbije završili rad, nastavak rasprave o amandmanima na izmene seta zakona u sredu

Poslanici Skupštine Srbije završili su u 18 časova rad, a raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova, nastaviće se u sredu u 10 sati.

Poslanici vladajuće koalicije i opozicije tokom današnje rasprave o amandmanima na izmene Zakona o izboru narodnih poslanika diskutovali su o obukama koje bi trebalo da prođu članovi biračkih odbora i opštinskih i gradskih izbornih komisija. Prisustvovalo je 127 narodnih poslanika. Kao i svakog utorka i četvrtka, na početku sednice poslanici su postavljali pitanja izvršnoj vlasti. Poslanici su zatim nastavili raspravu po amandmanima na izmene i dopune Zakona o