Skupština Srbije: Nastavak rasprave o Zakonu o izboru poslanika

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće razmatranje amandmana na izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, jednog od četiri zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Sednica će početi u 10 sati postavljanjem poslaničkih pitanja.

Na izmene Zakona o izboru narodnih poslanika podnet je 81 amandman. Poslanici su prethodno završili razmatranje deset amandmana podnetih na predlog izmena Zakona o izboru predsednika Republike. Na izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima podneto je 60 amandmana, a na Zakon o Ustavnom sudu 12 amandamana.