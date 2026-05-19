Prašina zbog Evrovizije: Ostavka šefa televizije u Moldaviji, kritike i u Srbiji

Masovni javni protesti zbog glasanja moldavskog žirija na ovogodišnjoj Pesmi Evrovizije doveli su do ostavke direktora državnog radija i televizije, objavio je Rojters.

Stotine ljubitelja takmičenja za najbolju pesmu Evrope 2026. na društvenim mrežama je osudilo glasanje moldavskog žirija koji je predstavnici susedne Rumunije dao samo tri od mogućih 12 poena. Pre sticanja nezavisnosti 1991. godine, Moldavija je nekada bila deo Ruskog carstva, Velike Rumunije i Sovjetskog Saveza. Deli jake jezičke i kulturne veze sa Rumunijom. "Ovo je bila moja odluka", rekao je Vlad Turkanu, generalni direktor Moldavske radio-televizije, na hitno