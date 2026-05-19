Uhapšen sin preminulog osnivača modne kuće Mango zbog navodne umešanosti u očevu smrt

Španska policija uhapsila je danas Džonatana Andika, sina milijardera i osnivača modne kuće "Mango" Isaka Andika, zbog navodne umešanosti u očevu smrt.

Osnivač Manga, 71-godišnji Andik je sa svojim 45-godišnjim sinom planinario u blizini Barselone u decembru 2024. godine i pao sa litice visoke oko 150 metara. Džonatan Andik je bio jedini svedok nesreće. Policija je otvorila istragu i zatvorila je nakon nekoliko nedelja, da bi je ponovo pokrenula u martu 2025. godine, a u oktobru potvrdila da se Andikova smrt ispituje kao moguće ubistvo. Džonatan Andik je odveden u sud u Martorelju, gradu na istoku Španije gde se