Ovo je najbolji tim Superlige Srbije: Šestorica iz Zvezde, samo jedan iz Partizana

Fudbalska Superliga Srbije saopštila je u utorak idealan tim za sezonu 2025/26, a od 11 izabranih igrača, čak šestorica su članovi Crvene zvezde, aktuelnog prvaka države.

Beogradske crveno-bele u idealnom timu Superlige Srbije predstavljaju: bekovi Nair Tiknizjan i Jung-vu Seol, vezisti Vasilije Kostov i Rade Krunić, i ofanzivci Aleksandar Katai i Džej Enem. Zvezda je po šesti put uzastopno osvojila duplu krunu, u potpunosti dominira domaćim fudbalom već skoro celu deceniju i sledeće sezone boriće se u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Nakon Zvezde, najviše članova u idealnom timu ima Železničar iz Pančeva, koji predstavljaju štoper