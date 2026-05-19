Poskupljuju usluge sudskih tumača i prevodilaca: Naknade više nego duplirane

Naknade za rad sudskih tumača i prevodilaca za pismeni prevod od 23. maja umesto 600 dinara za svaku autorsku stranicu biće 1.500 dinara, objavljeno je u Službenom glasniku.

Kako je navedeno i naknada za usmeno prevođenje sa 1.200 dinara za svaki započeti sat prevođenja povećava se na 3.000 dinara, što je povećanje od 150 odsto, piše Biznis.rs. Prevodilac, prema pomenutom dokumentu, ima pravo na nagradu za svoj rad prema sledećoj tarifi: za prevod pismena sa srpskog jezika ili drugog jezika koji je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji na strani jezik - 1.500 dinara za svaku autorsku stranicu; za prevod pismena sa stranog jezika na