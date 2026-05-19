VIDEO Potez Vašngtona sa derbija postao hit: Trenutak koji je ranežio sve

Košarkaši Partizana uspeli su da odbrane domaći teren u prvoj utakmici polufinala ABA lige, ali su put do pobede od 100:94 protiv Crvene zvezde prešli preko trnja.

Ono što je trebalo da bude rutinska završnica pretvorilo se u dramu koja je podigla dvoranu na noge, potvrdivši još jednom da u večitom derbiju prednost na semaforu često ne znači ništa dok se ne oglasi poslednja sirena. Ipak, Partizan je uspeo da preživi. Dvejn Vašington je preuzeo je odgovornost i poentirao uz faul, čime je postavio konačan rezultat i potvrdio trijumf crno-belih. Usledilo je burno i emotivno slavlje beka Partizana na parketu Arene. Jedan od