Neprimerena poruka člana UO RTS-a o Dušanu Petričiću nedopustiva je i opasna

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najoštrije osuđuje neprimerenu i malicioznu poruku o karikaturisti Dušanu Petričiću koju je član Upravnog odbora Radio-televizije Srbije Predrag Azdejković objavio na društvenoj mreži X.

Azdejković je 16. maja, na dan kada je objavljena vest o smrti istaknutog karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, napisao: „Nek se pripremi Petričić…“, očigledno aludirajući na karikaturistu Dušana Petričića. NUNS ocenjuje da je ovakva izjava apsolutno neprimerena, nedopustiva i posebno zabrinjavajuća imajući u vidu da dolazi od člana Upravnog odbora Javnog medijskog servisa. Reč je o poruci koja, u kontekstu smrti jednog od najznačajnijih karikaturista u Srbiji,