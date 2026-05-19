Zabluda je da ne treba da priznamo secesiju KiM na putu ka EU
Ozon press pre 39 minuta
Потпредседник Новог ДСС-а Зоран Сандић оценио је да објављени студентски меморандум о Косово и Метохији има добрих елемената, али и озбиљних мањкавости. – У том меморандуму нису споменути бриселски споразуми, француско-немачки споразум и анекс из Охрида – подсетио је Сандић и додао да је велика заблуда то што се тврди „да нико од нас не тражи признање сецесије наше јужне покрајине“. Према његовим речима, ЕУ је јасно у поглављу 35 навела да Србија мора да призна