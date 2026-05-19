Dve osobe poginule, četiri teško ranjene u pucnjavi u Španiji

Napadač se predao policiji

Napadač koji je u opštini El Ehido u španskom gradu Almeriji kasno sinoć ubio dve, a ranio četiri osobe, uključujući dvoje maloletnika, predao se policiji, preneli su danas španski mediji navodeći da su dve ubijene osobe roditelji napadača. Izvori iz španske Civilne garde su potvrdili da jedno od povređene dece koje je u kritičnom stanju, ima sedam meseci i da je reč o sinu počinioca, prenosi dnevnik El Pais. Ranjeno je i dvogodišnje dete, dok su drugo dvoje jedna