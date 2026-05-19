Janša ponovo kandidat za premijera Slovenije: Četvrti mandat u karijeri

Predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša predložen je za mandatara za sastav nove slovenačke vlade, a ako bude izabran, postaje premijer Slovenije, četvrti put u životu.

Kandidaturu Janše pored poslanika SDS-a podržali su i poslanici Nove Slovenije (NSi), Slovenske ljudske stranke (SLS), Fokusa, Demokrata Anžea Logara, kao i članovi pokreta "Resnica", koji će formalno ostati u opoziciji, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA). On ima poverenje 48 poslanika, što je dva više od od neophodnog. Glasanje bi moglo da se održi najranije u petak, dok bi izbor vlade usledio početkom juna. Politička karijera Janeza Janše Janša je