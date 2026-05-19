Lajović ostao bez glavnog žreba Rolan Garosa prvi put posle 13 godina, Kostović u narednom kolu

Dušan Lajović prvi put posle 13 godina neće biti deo glavnog žreba na Rolan Garosu.

On je na startu kvalifikacija poražen od 158. igrača sveta Jurija Rodionova rezultatom 2:0 (6:2, 7:5), prenosi Danas. U meču koji je trajao svega 80 minuta igre, Austrijanac je sa dva brejka rutinski stigao do prvog seta, prepustivši Lajoviću svega dva gema. Daleko neizvesnije bilo je u drugom setu. Lajović je imao brejk prednosti sve do devetog gema kada je pri vođstvu od 5:4 imao servis za izjednačenje u setovima, ali je umesto toga dozvolio dva brejka rivalu.