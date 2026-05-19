Loto sedmica otišla u Pančevo: Srećni listić doneo 800.000 evra

U 40. kolu igre na sreću Loto izvučena je sedmica vredna 800.000 evra, a srećni dobitnik tiket je uplatio u Pančevu, saopštila je Državna lutrija Srbije.

Dobitna kombinacija u glavnom loto izvlačenju glasila je: 7, 14, 17, 22, 24, 26, 33. Pored glavnog dobitka, deset igrača osvojilo je loto "šesticu", a svaki od njih dobija po 305.550 dinara. U igri Loto plus nije bilo dobitnika sedmice, pa glavni fond od 2.490.000 evra ostaje za naredno izvlačenje. Dobitna kombinacija u Loto plusu bila je: 4, 9, 14, 16, 19, 24, 32. Ni u Džoker igri nije bilo glavnog dobitnika. Za premiju od 410.000 evra bila je potrebna kombinacija