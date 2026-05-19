Skupština Srbije i danas o "Petrašinovićevim zakonima"

Poslanici Skupštine Srbije nastavjaju danas sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova.

Nastavak sednice je zakazan za 10 sati, a poslanici će nastaviti raspravu po amandmanima na izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika. Poslanici su prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona, koje je predložio poslanik SNS Miroslav Petrašinović i prešli na raspravu o amandmanima, a završili su pretres u pojedinostima na dopune Zakona o izboru predsednika Republike. Osim Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o izboru