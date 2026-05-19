Vučić pozvao aktiviste SNS da se povuku sa Slavije, tvrdi da su ih studenti napali

“Politikom ćemo se baviti programima, a ne suzavcima i noževima kao što to rade blokaderski nasilnici”, poručio je Vučić, a preneo SNS.

Na sajtu te partije piše da su studenti upućivali uvrede i psovke članovima SNS, a potom ih fizički napali “zato što drugačije misle”. Na beogradskom trgu Dimitrija Tucovića (Slavija) studenti u blokadi su ranije danas postavili štandove, a na nekoliko mesta u neposrednoj blizini su se okupile pristalice vladajuće stranke. Veći broj policajaca stajao je između akademaca i pristalica vlasti, a saobraćaj se odvijao uobičajeno, javio je reporter agencije Beta.