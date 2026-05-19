Petrašinović: Sprovešćemo svih 25 preporuka ODHIR-a i pobedićemo bez obzira na uslove

Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović izjavio je danas da će vlast sprovesti svih 25 preporuka ODIHR-a koje se tiču poboljšanja izbornog procesa u Srbiji i istakao da će SNS na predstojećim izborima pobediti bez obzira na izborne uslove jer, kako je istakao, ostvaruje rezultate i brine o građanima.

Petrašinović je, na sednici Skupštine Srbije tokom rasprave o amandmanima na izmene Zakona o izborima narodnih poslanika, osvrćući se na kritike koje su poslanici opozicije izneli na predložene izmene, istakao da je opozicija tražilada preporuke ODIHR-a da budu implementirane u izborni sistem. „Kada mi krenemo, odnosno nastavimo sa implementacijom preporuka ODIHR-a, onda sa druge strane slušamo: ‘E pa nemojte to, pa to je kozmetički, pa to nije u redu, pa onda