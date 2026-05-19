Đere porazio favorita i plasirao se u osminu finala Ženeve

Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira u Ženevi posle pobede nad Australijancem Džejmsom Dakvortom sa 2:1, po setovima 6:4, 3:6, 6:3.

Đere, koji je dobio specijalnu pozivnicu za turnir iz serije 250 u Ženevi, upisao je pobedu nad 83. igračem sveta i pokazao da se nalazi u dobroj formi. Laslo Đere je trenutno 238. igrač na ATP listi i nije bio favorit na ovom meču, ali je pokazao veću koncentraciju u važnim poenima i upisao motivišuću pobedu. U prvom setu je viđeno čak pet brejkova, a poslednji je napravio srpski teniser. Kada god bi Đere oduzeo servis rivalu, Dakvort bi znao da uzvrati. Međutim,