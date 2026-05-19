Gračanica, privedeno petoro Srba nakon Rašićevih optužbi; Simić: Pokušaj napada na naše zdravstvo i obrazovanje

Osnovno tužilaštvo u Prištini, u saradnji sa policijom, privelo je pet osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača".

Petković: Tražimo da se međunarodni predstavnici hitno angažuju po ovom pitanju Direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa prostora centralnog Kosova i Metohije po nalogu Aljbina Kurtija pokušaj je da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na ovim prostorima, kako bi Kurti progurao svog miljenika Nenada Rašića na predstojećim