Katar: Za pregovore SAD i Irana potrebno više vremena; broj poginulih u Libanu premašio 3.000

Najnoviji mirovni predlog Teherana podrazumeva okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana, kao i isplatu odštete za razaranja izazvana američko-izraelskim ratom, javili su iranski državni mediji. Uslovi, kako su opisani u iranskim izveštajima, deluju uglavnom nepromenjeno u odnosu na prethodnu ponudu Irana, koju je američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje odbacio kao "smeće", piše Rojters.

19:32 Četvoro poginulih, 10 ranjenih u udaru IDF na jugu Libana Libanska nacionalna novinska agencija objavila je da su četiri tela pronađena nakon izraelskog napada na Deir Kanun el Nahr u okrugu Tir na jugu Libana. Agencija je takođe izvestila da je više od 10 ljudi povređeno u vazdušnom napadu, uključujući žene i decu. Spasilački timovi nastavljaju potragu za nestalim osobama, a uklanjanje ruševina je i dalje traje. (Al Jazeera) Opširnije Kraće 19:04 Američki