Obradović: Na kraju smo videli kako je potrebno da igramo

Trener Crvene zvezde Saša Obradović istakao je da je njegov tim tek u završnici meča otkrio način kako da pronađe dobru igru.

Zvezda je poražena u prvom meču polufinala plej-ofa od Partizana sa 100:94 na gostovanju. Trener Zvezde Saša Obradović je naveo da je borba do samog kraja dobar znak. "Čestitke Partizanu, zaslužena pobeda, dobro je da smo se borili do kraja i da smo videli ideju kako je potrebno da igramo, rekao je Obradović. "Partizan je kontrolisao dobro utakmicu, moramo da se adaptiramo prema tome i da imamo bolju koncentraciju na izgubljenim loptama", istakao je Obradović na