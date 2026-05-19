Obrušio se deo betonske konstrukcije na graničnom prelazu Gradiška, zašto se ne otvara novi prelaz

Na mostu preko reke Save, na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, došlo je do delimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Obustavljen je saobraćaj na tom graničnom prelazu. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić apelovao je da se otvori novi most i granični prelaz, ali ministri iz reda Bošnjaka u Savetu ministara BiH to nisu podržali.

Još uvek nisu poznate okolnosti pod kojima je konstrukcija popustila, a vozačima se savetuje da se preusmere na alternativne puteve. Most je zatvoren za saobraćaj i pešake i ispod mosta, kao i u okolnim ulicama, a kako prenosi RTRS, niko nije povređen. "Zbog obrušavanja dela mosta, od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila, za sada se kreću od 10 do 30 minuta", naveo je jutros u