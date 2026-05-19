Putin u Pekingu, u sredu svečani doček na Trgu Tjenanmen

Ruski predsednik Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu posetu Kini, gde ga je na aerodromu dočekao šef kineske diplomatije Vang Ji.

Glavni deo posete biće održan u sredu, kada je predviđena svečana ceremonija dočeka ruske delegacije na Trgu Tjenanmen u Pekingu. Posle ceremonije, u Domu narodnih skupština biće održan sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i kineskog predsednika Si Đinpinga. Nakon razgovora planirano je potpisivanje više zajedničkih dokumenata, a potom i obraćanje medijima. Tokom dana Putin i Si će prisustvovati i ceremoniji otvaranja Godine rusko-kineske saradnje u oblasti