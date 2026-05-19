Ruski udari na Harkov, ima žrtava; Litvanija poziva NATO da napadne rusku eksklavu Kalinjingrad

Rat u Ukrajini – 1.546. dan. Ruske snage su tokom noći i jutra dva puta napale Harkov, a u napadu je bilo civilnih žrtava. Naneta je značajna materijalna šteta u tom ukrajinskom gradu, saopštio je gradonačelnik Igor Terehov. Šef diplomatije Litvanije Kestutis Budris pozvao je NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kalinjingrad.

Ukrajina: Pogođena infrastruktura Naftogasa Ruski dronovi napali su nekoliko objekata gasne infrastrukture u severnoj ukrajinskoj oblasti Černihiv, saopštila je državna naftna i gasna kompanija Naftogas. Udari na proizvodne pogone prouzrokovali su štetu na opremi kritične infrastrukture, rekao je izvršni direktor Serhij Korecki. Ovi napadi su treći dan zaredom, saopštio je Naftogas. (Reuters) Opširnije Kraće Teherov: Ruske snage napale Harkov, ima žrtava, novi