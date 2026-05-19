Zelenski odobrio nove operacije protiv Rusije: Nijedan napad na Ukrajinu neće ostati bez odgovora

Rat u Ukrajini – 1.546. dan. Nastavljaju se intenzivna borbena dejstva između Rusije i Ukrajine, uz paralelne diplomatske i ekonomske poteze na međunarodnoj sceni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odobrio je nove operacije ukrajinskih snaga i specijalnih službi protiv Rusije. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države izdale su opštu licencu u trajanju od 30 dana kojom se omogućava privremeni pristup ruskoj nafti blokiranoj na pomorskim putevima, u nastojanju da ublaže poremećaje na energetskom

Rusija: Oboren dron koji je išao ka Moskvi Rusija je oborila dron koji se kretao ka Moskvi, objavio jegradonačelnik grada Sergej Sobjanjin na Telegramu. (Reuters) Opširnije Kraće Ruska vojska nastavila je intenzivne udare širom Ukrajine. U jučerašnjim masovnim napadima na više regiona, uključujući Dnjepar i Odesu, lansirano je više od 500 dronova i više od 20 raketa. Povređeno je više desetina ljudi, a oštećeni su stambeni i infrastrukturni objekti. Predsednik