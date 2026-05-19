Szo: Ebola se širi brže nego što smo prvobitno mislili

ŽENEVA - Epidemija ebole, koja je odnela najmanje 131 život u Demokratskoj Republici Kongo, se možda širi brže nego što se prvobitno mislilo, upozorila je danas predstavnica Svetske zdravstvene organizacije (SZO) An Ansija.

Ansija je za BBC rekla da je provincija Ituri u Kongu epicentar epidemije, kao i da je to "veoma neobezbeđeno područje sa velikim kretanjem stanovništva", što agenciji otežava istraživanje i pomoć u kontroli bolesti. "Što više istražujemo ovu epidemiju, to je jasnike da su se slučajevi proširili na druga područja", rekla je Ansija. Prema zvaničnim podacima do utorka je u Kongu zabeleženo više od 513 sumnjivih slučajeva, dok je jedna osoba umrla u susednoj Ugandi.